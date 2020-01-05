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الأهلي ينفي التفاوض حالياً مع السوري عمر السومة

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محمد ماهر 0 تبليغ

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أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي المصري أن النادي لم يدخل في مفاوضات حتي الآن مع السوري عمر السومة نجم فريق أهلي جدة السعودي.

وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد:” لا يوجد مفاوضات حالياً مع عمر السومه أو ناديه”.

وأضاف أن السومه لاعب جيد وصاحب قدرات رائعة وإذا أستقر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر علي التفاوض معه وإذا منحتنا لجنة التخطيط الضوء الأخضر سأبدأ علي الفور لكن حتي الأن ليس هناك أي شئ.

يأتي تصريح توفيق رداً على بعض تقارير صحفية اليوم الأحد مفادها أن السومه دخل حسابات الأهلي المصري للتعاقد معه في فترة الأنتقالات الشتوية.

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ويسعى الأهلي، الفائز بلقب في المواسم الأربعة الأخيرة، لتدعيم خط هجومه في ظل تراجع مستوى محترفه المغربي وليد أزارو والمهاجم الدولي المصري مروان محسن.

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