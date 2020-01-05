- 1/2
- 2/2
لا تفوتك واحدة من أهم مباريات اليوم في الدوري المصري بين الأهلي ونادي مصر .. بث مباشر لحظة بلحظة عبر الخليج 365
يخوض متصدر ترتيب الدوري المصري النادي الأهلي مباراة تبدو في المتناول نظريًا، ضد الفريق الصاعد هذا الموسم إلى الأضواء نادي مصر أو “إف سي مصر” لحساب الجولة الثانية عشرة من المسابقة.
ولعب المارد الأحمر حتى الآن 9 لقاءات منذ انطلاقة البطولة، كأقل الفرق خوضًا للمباريات، محققًا العلامة الكاملة برصيد 27 نقطة، متربعًا على القمة.
بينما نادي مصر قادم من انتصار على منافس مباشر على النجاة نادي طنطا، رفع بعده رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 على استاد القاهرة، وستذاع عبر شاشة أون سبورتس وتايم سبورتس
الأهلي 0-0 مصر
استاد القاهرة الدولي
بعد قليل
البث الكتابي المباشر لحظة بلحظة
- أهلاً وسهلاً بكم في البث النصي المباشر لمباراة الأهلي ضد مصر في الدوري المصري
- تشكيلة الأهلي اليوم: الشناوي – ربيعة – أيمن أشرف – محمد هاني – علي معلول – ديانج – السولية – أجايي – جيرالدو – مروان محسن
- لأول مرة محمود عبد المنعم “كهربا” حاضر في قائمة النادي الأهلي، بعدما تم قيده بشكل رسمي بداية من شهر يناير الجاري.
- تشكيلة متوقعة من فايلر مع الاستقرار على ثنائية “ديانج والسولية” التي بدأت تظهر تفاهمًا كبيراً في الملعب، وتبقى المشكلة الأهم بالنسبة للأطراف الهجومية في ظل غياب الشحات ورمضان صبحي.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | شاهد مباراة الأهلي ونادي مصر في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.