بث مباشر | شاهد مباراة الأهلي ونادي مصر في الدوري المصري

لا تفوتك واحدة من أهم مباريات اليوم في الدوري المصري بين الأهلي ونادي مصر .. بث مباشر لحظة بلحظة عبر الخليج 365

يخوض متصدر ترتيب الدوري المصري النادي الأهلي مباراة تبدو في المتناول نظريًا، ضد الفريق الصاعد هذا الموسم إلى الأضواء نادي مصر أو “إف سي مصر” لحساب الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

ولعب المارد الأحمر حتى الآن 9 لقاءات منذ انطلاقة البطولة، كأقل الفرق خوضًا للمباريات، محققًا العلامة الكاملة برصيد 27 نقطة، متربعًا على القمة.

بينما نادي مصر قادم من انتصار على منافس مباشر على النجاة نادي طنطا، رفع بعده رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 على استاد القاهرة، وستذاع عبر شاشة أون سبورتس وتايم سبورتس

الأهلي 0-0 مصر

استاد القاهرة الدولي

بعد قليل

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