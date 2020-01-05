أحمد حساب ميدو ودروجبا غداً الإثنين في جامعة القاهرة

تنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، لقاء طلابي مفتوح مع مشاهير في العالم غداً الإثنين.

وذكرت جامعة القاهرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي اليوم الأحد أن اللقاء يحضره الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ومسؤولو فيفا وكاف، بقاعة الإحتفالات الكبرى بالجامعة.

ويشارك في حضور اللقاء الطلابى مجموعة من نجوم كرة القدم في مقدمتهم النجم الفرنسي السابق يورى ديوركاييف، الذي فاز مع منتخب بلاده بكأس العالم عام 1998، والمهاجم الإيفواري المعتزل ديديه دروجبا، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عامي 2006 و2009 والمصري أحمد حسام (ميدو).

يذكر أن مصر تستضيف بعد غد الثلاثاء حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتقديم جوائز الأفضل في منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية.

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