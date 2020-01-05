نتيجة مباراة سبورتينج وبورتو في الدوري البرتغالي

يحتضن ملعب جوسيه ألفارادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة قمة مباريات اليوم في الدوري البرتغالي، بين سبورتينج وبورتو لحساب الجولة الخامسة عشر من المسابقة.

تنطلق القمة بين سبورتينج لشبونة وبورتو الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، المباراة غير مذاعة عبر القنوات العربية بكل آسف.

ويريد أصحاب الملعب الفوز في اللقاء من أجل تقليص الفارق مع بورتو الثاني وبنفيكا المتصدر، حيث يتواجد سبورتينج في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، أما تنانين الدراجو ففي مركز الوصافة بـ35 نقطة.

يذكر أن تاريخ المواجهات الحديث بين الفريقين يعرف توازن واضح، حيث ربح سبورتينج ثلاث مباريات من آخر سبعة لقاءات، مقابل العدد نفسه لبورتو، وتعادلا في مواجهة واحدة.