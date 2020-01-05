بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون في كأس الاتحاد الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث مباراة ليفربول وايفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم الأحد 5-1-2020، والمقرر لها على ملعب آنفيلد روود.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:01 بتوقيت جرينيتش، 18:01 بتوقيت مصر، 19:01 بتوقيت السعودية، والتي ستشهد غياب عدد كبير من نجوم ليفربول.

تعد مباراة اليوم هي الأقوى في مرحلة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث لعب مانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون وتعادل 0-0 على ملعب المولينو، بينما لعب مانشستر سيتي مع بورت فايل وفاز 1/4.

وحقق يورجن كلوب نتائج طيبة في مباراة ديربي الميرسيسايد منذ توليه تدريب ليفربول في أكتوبر 2015، وستكون هذه المباراة فرصة للتغلب على مدرب إيفرتون الجديد “كارلو أنشيلوتي” كونه الرجل الوحيد الذي عجز كلوب عن هزيمته هذا الموسم جنبًا إلى جنب مدرب مانشستر يونايتد “أولي جونار سولشاير”.

ليفربول 0-0 إيفرتون

???? ستاد آنفيلد روود (ليفربول)

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بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون..

إيفرتون يريد رد اعتباره من الهزيمة القاسية التي تعرض لها في الدوري هذا الموسم أمام ليفربول بنتيجة (2/5).

???? إيفرتون لم يفز على ليفربول منذ يوم 17-10-2010، عندما انتصر بهدفين دون رد سجلهما “تيم كاهيل وميكيل آرتيتا” على ملعب جوديسون بارك.

???? كانت تلك المباراة ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2011/2010. واحتل ليفربول المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، وأنهى إيفرتون الموسم في المركز السابع برصيد 54 نقطة.

????????‍???? سيكون معكم في هذا اللقاء “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

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???? تشكيلة ليفربول اليوم: آدريان – ميلنر – فيليبس – جو جوميز – ويليامز – لالانا – شيريفيلا – جونز – مينامينو – إيليوت – أوريجي

آدريان – ميلنر – فيليبس – جو جوميز – ويليامز – لالانا – شيريفيلا – جونز – مينامينو – إيليوت – أوريجي ???? تشكيلة إيفرتون اليوم: بيكفورد – دين – هولجيت – مينا – شيموس كولمان – والكوت – شنيدرلين – سيجوردسون – سيديبي – ريتشارليسون – كالفيت لايون

1″ صافرة بداية المباراة..

1″ يدير هذا اللقاء الحكم جوناثان موس.

9″ ???? تغيير إضطراري بخروج النجم جيمس ميلنر للإصابة، ونزول اللاعب الجزائري الشاب ياسر لاروشي صاحب الـ19 عامًا.. مفاجأة من يورجن كلوب!

9″ ياسر لاروشي هو خريج أكاديمية ليفربول منذ عام تقريبًا..

10″ معلق المباراة في قناة بي إن سبورتس (عصام الشوالي) “بعدما شاهدت التشكيلة المستدعاه لليفربول..راح كيفي، يورجن كلوب أفسد القمة، أفسد الديربي بهذه التشكيلة”.

15″ أوووووووه…أخطر فرصة في بداية المباراة من إيفرتون، رأسية ممتازة للمدافع هولجيت أثناء تقدمه لأداء الدور الهجومي في ركلة حرة مباشرة، ضربها في وسط المرمى، ليتصدى الحارس آدريان على مرتين.

27″ خطيييييييييرة…تصويبة من لمسة واحدة لكالفيت لايون بعد تلقيه عرضية من اليمين، والحارس الإسباني أدريان يتعملق ويتألق ويبعد التسديدة الأرضية بباطن قدمه اليمنى!

30″ أوووووووووووه…فرصة ثالثة لإيفرتون. ثيوووووووو والكوت يمرر كرة عرضية نموذجية داخل منطقة الجزاء فشل كالفيت لايون من اللحاق بها بعد أن قفز عليها برأسه، لتمس شعره فقط وتعبره بعيدة عن منطقة الجزاء.. لو قفز بشكل أفضل ربما لكانت هدف التقدم لإيفرتون.

34″ ميناااااامينو…الياباني أهدر فرصة مؤكدة للتسجيل برأسية، وضعها في الشباك الخارجية بعد حصوله على عرضية جميلة في القائم البعيد على يمين منطقة الجزاء.