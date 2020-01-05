جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-1-2020 والقنوات الناقلة

المباراة المواعيد + القنوات الناقلة المناسبة ريال سوسيداد – فياريال الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الاسباني، الجولة 19 آلافيس – ريالبيتس 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الاسباني، الجولة 19 سيلتا فيجو – أوساسونا 20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الاسباني، الجولة 19 بريشيا – لاتسيو 11:31 جرينيتش، 13:31 مصر، 14:31 السعودية. قناة بي إن سبورتس 4 الدوري الايطالي، الجولة 18 جنوى – ساسولو 17:00 جرينيتش، 19:00 مصر، 20:00 مصر. قناة بي إن سبورتس 4 الدوري الايطالي، الجولة 18 روما – تورينو 19:45 جرينيتش، 21:45 مصر، 22:45 السعودية. قناة بي إن سبورتس 4 الدوري الايطالي، الجولة 18 سبورتينج لشبونة – بورتو 17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية. قناة سبورت تي في 1 + قناة زيجو سبورت فوتبال هولندا الدوري البرتغالي الممتاز، الجولة 15 أوليمبياكوس – باناثينايكوس 17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية. الدوري اليوناني ، الجولة 17 مستقبل سليمان – الترجي الرياضي 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. القناة الرياضية التونسية الدوري التونسي للمحترفين، الجولة 4 – مؤجلة من يوم 2 أكتوبر 2019. الوداد البيضاوي – نهضة الزمامرة 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. القناة الرياضية المغربية الدوري المغربي للمحترفين، الجولة 9 يوسفية برشيد – حنسية أكادير 18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية. القناة الرياضية المغربية الدوري المغربي للمحترفين، الجولة 9 طنطا – الزمالك 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. قناة أون سبورت + تايم سبورتس الدوري المصري الممتاز، الجولة 12. (المباراة على ستاد غزل المحلة) الأهلي – نادي النصر 17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية. قناة أون سبورت + تايم سبورتس الدوري المصري الممتاز، الجولة 12. ترليسك – مارسيليا Advertisements 13:15 جرينيتش، 15:15 مصر، 16:15 السعودية. كأس فرنسا، دور ال64 إي سي أيه لينا مونتليري – باريس سان جيرمان 17:55 جرينيتش، 21:55 مصر، 22:55 السعودية. قناة بي إن سبورتس 6 كأس فرنسا، دور ال64 تشيلسي – نوتنجهام فورست 14:01 جرينيتش، 16:01 مصر، 17:01 السعودية. قناة بي إن سبورتس 5 كأس الاتحاد الإنجليزي، الدور الرابع تشارلتون أثلتيك – وست بروميتش البيون 14:01 جرينيتش، 16:01 مصر، 17:01 السعودية. كأس الاتحاد الإنجليزي، الدور الرابع ميدلسبره – توتنهام هوتسبير 14:01 جرينيتش، 16:01 مصر، 17:01 السعودية. قناة بي إن سبورتس 1 كأس الاتحاد الإنجليزي، الدور الرابع كريستال بالاس – ديربي كاونتي 14:01 جرينيتش، 16:01 مصر، 17:01 السعودية. كأس الاتحاد الإنجليزي، الدور الرابع ليفربول – إيفرتون 16:01 جرينيتش، 18:01 مصر، 19:01 السعودية. قناة بي بي سي الأولى + قناة سبورت تي في 2 + قناة بي إن سبورتس 2 كأس الاتحاد الإنجليزي، الدور الرابع جيلينجهام – وست هام يونايتد 18:16 جرينيتش، 20:16 مصر، 21:16 السعودية. قناة بي إن سبورتس 1 + قناة سوبر سبورت 3 كأس الاتحاد الإنجليزي، الدور الرابع أمل الاربعاء – نصر حسين داي 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية كأس الجزائر، دور ال16 جمعية عين مليلة – شبيبة القبائل 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية كأس الجزائر، دور ال16 اتحاد العاصمة – اتحاد خنشلة 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية كأس الجزائر، دور ال16 النادي الرياضي القسنطيني – شبيبة الساورة 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية كأس الجزائر، دور ال16 قوافل قفصة – الترجي الجرجيسي 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية كأس تونس، الدور التمهيدي الثاني سبورتينج المكنين – مستقبل المرسى 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية كأس تونس، الدور التمهيدي الثاني أمل حمام سوسة – اتحاد بوسالم 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية كأس تونس، الدور التمهيدي الثاني الأهلي الصفاقسي – وداد الحامة 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية كأس تونس، الدور التمهيدي الثاني مستقبل السبيخة – سكة الحديد الصفاقسي 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية كأس تونس، الدور التمهيدي الثاني

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