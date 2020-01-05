ريال مدريد يسير على طريق استعادة الليجا



أنهى ريال مدريد الدور الأول للدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 40 نقطة، متخلفا عن المتصدر برشلونة، بفارق الأهداف.



وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن ريال مدريد نجح في إنهاء الدور الأول وهو في منطقة الصدارة، لأول مرة منذ موسم 2016/2017، الذي حقق فيه لقب الليجا.



وأنهى ريال مدريد الدور الأول من الموسم الماضي برصيد 33 نقطة، بينما جمع 35 نقطة في الدور الأول للموسم قبل الماضي.



وأوضحت أن التحسن لم يقتصر فقط على النتائج وجمع النقاط، وإنما امتد لعدد الأهداف المستقبلة، حيث اهتزت شباك الريال في الدور الأول هذا الموسم 12 مرة فقط، كأقوى خط دفاع بالتساوي مع أتلتيكو مدريد، وهو الرقم الذي لم يتحقق منذ موسم 1987/1988، على عكس الموسم الماضي الذي استقبلت فيه شباكه 24 هدفا.



وعلى الصعيد الهجومي، سجل ريال مدريد 36 هدفًا خلال الدور الأول، أكثر من الموسمين الماضيين، حيث سجل خلالهما 28 و35 هدفًا.



لكن هذا الرقم يعتبر بعيدًا جدًا عن موسم 2016/2017، والذي سجل الريال في دوره الأول 49 هدفًا، لكن ذلك كان قبل رحيل كريستيانو رونالدو.