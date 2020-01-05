اونلاين | يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط Zamalek NOW

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يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة نادي الزمالك ضد طنطا، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري المصري الممتاز KORA STAR، طنطا تستضيف الزمالك، على ملعب غزل المحلة.

كورة أونلاين ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جهازه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على طنطا بملعب غزل المحلة، مساء اليوم، KORA ONLINE ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

كورة جول ويطمح الزمالك في استغلال حالة النشوة التي تلقاها مؤخرًا بعد الفوز على أسوان، والرغبة في مواصلة مشوار التقدم نحو مقدمة الجدول، KORA GOAL الزمالك يطمع في نقاط طنطا، للتقدم في جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك وطنطا بالدوري العام

وتُقام مباراة نادي الزمالك ضد طنطا، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقله لمباراة الزمالك وطنطا بالدوري العام

وتُذاع مباراة الزمالك وطنطا، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات للدوري المصري والمسابقات المحلية، كورة بلس تابع بث مباشر الزمالك يستضيف سموحة، KORA PLUS على ملعب غزل المحلة.

ترتيب الفريقين بالدوري المصري الممتاز

كورة حصري حيث يدخل الزمالك المباراة وهو محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يحتل طنطل المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، KORA7ASRY طنطا يستضيف الزمالك، بالدوري المصري الممتاز.

كول كورة ويسعى نادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني، لتحقيق الفوز خارج أرضه، فيما يطمح أيمن المزين المدير الفني لطنطا، لتحقيق الفوز والدخول في المنطقة الأكثر أمانًا، COOL KORA الزمالك يصطدم مع طنطا، في الجولة الثانية عشر للدوري المصري العام.

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