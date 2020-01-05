اونلاين | شووت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم YALLA

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ويشهد إستاد غزل المحلة مواجهة مرتقبة تجمع اليوم بين فريقي الزمالك yalla kora وفريق طنطا ، في الإسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز

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وتشهد المباراة مواجهة قوية خارج الخطوط، تجمع الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك kora star وأيمن المزين المدير الفني لطنطا

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التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد طنطا

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك kooora4live للمباراة كما يلي

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد عيد – محمود حمدي الونش– محمد عبدالغني – عبد الله جمعة

خط الوسط: محمد حسن – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمد أوناجم – عمر السعيد – أشرف بن شرقي

موعد مباراة الزمالك وطنطا اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

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هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، الإثنين 5 يناير، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة ON Sports HD بالإضافة لقناة Time Sports HD.