اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول BEIN

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موعد مباراة ليفربول وايفرتون

البث المباشر لمباراة ليفربول وايفرتون اليوم الأحد 5 كانون الثاني/يناير انطلاقاً من الساعة 19:01 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول وايفرتون ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

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مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .