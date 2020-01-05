رياضة | كارتيرون يخطف الأضواء بلقطة غريبة بعد هدف الزمالك القاتل في طنطا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يخطف الأضواء بلقطة غريبة بعد هدف الزمالك القاتل في طنطا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الزمالك في الفوز علي طنطا في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، بنتيحة 3/2.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، تقدم عمر السعيد للزمالك في الدقيقة 18، ثم أدرك طنطا التعادل عن طريق وليد عادل في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني نجح طنطا في الحصول على ضربة جزاء سجلها وليد عادل في الدقيقة 69، ليدرك محمود اوناجم التعادل في الدقيقه 87، واستطاع احمد زيزو في خطف الهدف الثالث ليقود الزمالك للفوز بثلاثية مقابل هدفين.

وبعد هدف الزمالك الثالث ، قام المدرب الفرنسي للأبيض باتريس كارتيرون بالجري إلى اللاعبين ومعانقتهم ودخوله أرضية الملعب في مشهد لم تعتد عليه الجماهير المصرية في الفترة الأخيرة.