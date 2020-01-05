رياضة | كهربا على رأس بدلاء الأهلي أمام إف سي مصر

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علن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة إف سي مصر، بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، مروان محسن

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وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي..

علي لطفي، أحمد فتحي، محمود متولي، كهربا، أحمد الشيخ، وليد سليمان، أزارو

ببنما استبعد مصطفي شوبير، حسام عاشور، صلاح محسن، ياسر إبراهيم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما إف سي مصر، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 27 نقطة، فيما يحل إف سي مصر بالمركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة..