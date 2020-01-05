رياضة | بطلب من جروس.. الأهلي يعطي الكرت الأحمر لمدافعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطلب من جروس.. الأهلي يعطي الكرت الأحمر لمدافعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى مصير البوسني زوكانوفيتش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفقة الفريق.

وكشفت التقارير أن إدارة النادي الأهلي قررت رحيل زوكانوفيتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، واستبدالة بلاعب صانع ألعاب جديد.

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وأوضحت التقارير أن الراقي سيعلن خلال الفترة القادمة عن استغناءه من اللاعب بفسخ العقد أو الانتقال إلى ناد آخر، وذلك بطلب من السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الهلال، مساء غد الإثنين، على ملعب جامعة الملك سعود، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

