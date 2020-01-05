رياضة | مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام إف سي مصر.. مشاهدة مباراة الأهلي ونادي مصر بث مباشر بدون تقطيع On Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام إف سي مصر.. مشاهدة مباراة الأهلي ونادي مصر بث مباشر بدون تقطيع On Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تسكيل فريقه لمواجهة ضيفه إف سي مصر بعد قليل، في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة سلسلة الانتصارات والوصول للفوز العاشر على التوالي، في مسابقة الدوري الممتاز، بينما يأمل فريق إف سي مصر لتحقيق نتيجة إيجابية وإيقاف قطار انتصارات المارد الأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة – أيمن أشرف - علي معلول

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خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" – جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.

أما البدلاء :-

علي لطفي – محمود متولي – وليد أزارو – وليد سليمان – أحمد الشيخ – أحمد فتحي – محمود عبد المنعم "كهربا".

فيما تم استبعاد كلًا من مصطفى شوبير وحسام عاشور وصلاح محسن وياسر إبراهيم.

