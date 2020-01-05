رياضة | تشكيل نادي مصر الرسمي أمام الأهلي.. مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر رابط مباشر الآن On Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل نادي مصر الرسمي أمام الأهلي.. مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر رابط مباشر الآن On Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عبد الناصر محمد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الأهلي بعد قليل.

ويحل إف سي مصر ضيفًا على الأهلي بعد قليل في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل إف سي مصر كلًا من :-

عصام ثروت، أحمد أوكا، محمود شبانة، شريف أشرف، علاء عطا، أحمد يوسف، محمود توبة، محمود إسماعيل "رامبو"، أحمد الشيخ، محمد جمال تريكة، إسلام صالح.