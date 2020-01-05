رياضة | عاجل.. إصابة نجم الأهلي واستبعاده من مباراة افي سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة نجم الأهلي واستبعاده من مباراة افي سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر الأهلي قبل مواجهة اف سي مصر والمقرر إقامتها بعد قليل على استاد القاهرة بالدوري العام.

وجاء استبعاد عاشور من المعسكر بسبب شعوره بآلام في الحوض، ليقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني استبعاده من اللقاء خوفًا من تفاقم الإصابة.

وكانت حافلة النادي الأهلي، وصلت منذ قليل إلى ملعب القاهرة الدولي، وحرص الجهاز الفني على معاينة أرض الملعب قبل الدخول إلى غرف الملابس.

ويلتقي الأهلي إف سي مصر، بعد قليل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.