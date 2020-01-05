رياضة | صدمة في الهلال بسبب مدة غياب نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في الهلال بسبب مدة غياب نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن آخر مستجدات إصابة مدافعه الكوري جانج هيون سو، والتي تعرض لها في عضلات أسفل البطن خلال مشاركته في مواجهة الفيصلي، يوم الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز الهلال بخمسة أهداف مقابل ستة بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2-2، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وأثبت الكشف الطبي الذي خضع له جانج هيون سو، حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي مدته ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

واستأنف فريق الهلال التدريبات الجماعية، اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الأهلي مساء غد، على ملعب جامعة الملك سعود، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

Advertisements

وشهد مران الهلال مشاركة عبدالله عطيف، وسلمان الفرج عقب عودتهم من الإصابة.

وركز الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، خلال مران الفريق على بعض الجمل الفنية والتكايكية، إلى جانب فرض مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب.

ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

