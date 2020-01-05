رياضة | صدمة في الهلال بسبب مدة غياب نجمه

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وأثبت الكشف الطبي الذي خضع له جانج هيون سو، حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي مدته ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
واستأنف فريق الهلال التدريبات الجماعية، اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الأهلي مساء غد، على ملعب جامعة الملك سعود، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.
وشهد مران الهلال مشاركة عبدالله عطيف، وسلمان الفرج عقب عودتهم من الإصابة.
وركز الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، خلال مران الفريق على بعض الجمل الفنية والتكايكية، إلى جانب فرض مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب.
ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.