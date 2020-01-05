رياضة | تشيلسي يهزم نوتنجهام فورست بثنائية في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يهزم نوتنجهام فورست بثنائية في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز على حساب فريق نوتنجهام فورست بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أهداف مباراة تشيلسي ضد نوتنجهام فورست :-

وسجل هودسون اودوي الهدف الأول لفريق تشيلسي في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، وعزز باركلي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 33 من المباراة.

Advertisements

وبهذة النتيجة قد تأهل فريق تشيلسي إلى الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وسوف يستعد الفريق لمواجهة فريق بيرنلي بالجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الستامفورد بريدج.

وتعادل تشيلسي مع فريق برايتون بالجولة الماضية بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.



وفشل فريق توتنهام هوتسبير في العبور مباشرة لدور الرابع، حيث تعادل مع فريق ميدلزبره بنتيجة هدف لكل فريق، وسوف تعاد المباراة بين الفريقين مرة أخرى على ملعب الوايت هارت لين الجديد