رياضة | مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا اليوم "بث مباشر" في الدوري.. بث مباشر On Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا اليوم "بث مباشر" في الدوري.. بث مباشر On Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي طنطا اليوم الأحد 5 يناير ضمن منافسات الجولة الثانية عشر YALLA SHOOT من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطنطا اليوم بالدوري المصري الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA STAR ضد نظيره نادي طنطا اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب طنطا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطنطا اليوم بالدوري المصري الممتاز

وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره نادي طنطا اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق مؤمن حسن و على قناة "تايم سبورتس" بتعليق أيمن الكاشف.

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بث مباشر لمباراة الزمالك وطنطا اليوم في الدوري المصري الممتاز

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي طنطا اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي طنطا اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك KORA LIVE في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي طنطا YALLA SHOOT في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري.