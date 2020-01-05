رياضة | التعاون السعودي يعلن مدة غياب تاوامبا بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون السعودي يعلن مدة غياب تاوامبا بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي التعاون السعودي اليوم الأحد أن مهاجمه الكاميروني ليندر تاوامبا سيغيب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع بسبب الإصابة.

وتعرض تاوامبا لإصابة قوية بعد 24 دقيقة من بداية المباراة أمام النصر في كأس السوبر السعودي مساء السبت وذلك بعد تدخل قوي من مدافع الفريق المنافس ليضطر لمغادرة الملعب.

وكشف التعاون عن معاناة المهاجم الكاميروني من كسر في أعلى عظمة الشظية وتمزق في أربطة الكاحل يحتاج معها لفترة علاج تمتد من 4 إلى 6 أسابيع.

وسجل تاوامبا هدف التقدم للتعاون لكن الفريق تأثر كثيرا بخروجه ليخسر لقب كأس السوبر بركلات الجزاء الترجيحية.