رياضة | "بث مباشر".. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون الآن رابط مجاني Bein Sport بدون تقطيع "لحظة بلحظة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بث مباشر".. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون الآن رابط مجاني Bein Sport بدون تقطيع "لحظة بلحظة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي COOL KORAالذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح فريق إيفرتون في ملعب أنفيلد رود، في الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي.

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ويسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب للفوز بالمباراة والتأهل للدور الرابع من البطولة.

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موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة

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تنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 2 في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.