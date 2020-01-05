رياضة | عاجل.. الأهلي يتعاقد مع نجم تشيلسي السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتعاقد مع نجم تشيلسي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد رسميا نادي أهلي جدة السعودي اليوم الأحد مع لاعب تشيلسي السابق، ماركو مارين، قادما من فريق ريد ستار الصربي.

وأعلن النادي الأهلي اليوم الأحد في بيان له "أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع اللعب الألماني ماركو مارين (30 عاما)، قادما من فريق ريد ستار الصربي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، وسيتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة".

وشارك اللاعب اللألماني مع فريق ريد ستار في 27 مباراة هذا الموسم، وقام بتسجيل 4 أهداف فقط ، واستطاع أن يقوم بصنع 11 هدف .

وجدير بالذكر أن مارين وبدأ مشواره مع بروسيا مونشنغلادباخ ثم انتقل إلى فيردر بريمن وكان ضمن تشكيلة ألمانيا عند تحقيق المركز الثالث في كأس العالم 2010 وارتدى قميص عديد من الأندية تمثلت في كلا من تشيلسي الإنجليزي، والفريق الألماني فيردر بريمن، والكبير اليوناني أولمبياكوس ، فيورنتينا الإيطالي، أندرلخت البلجيكي، إشبيلية الإسباني، طرابزون التركي.