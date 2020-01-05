رياضة | مهاجم الحرية يدّعم صفوف الرجاء في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الحرية يدّعم صفوف الرجاء في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، على توقيع اللاعب جون سيلا، مهاجم فريق الحرية، لتدعيم صفوفة، في فترة الإنتقالات الشوية الحالية، من دوري االقسم الثاني.

وجاء التوقيع الرسمى فى حضور رئيس النادي المطروحي، ووكيل الاعب وذلك لتدعيم خط وسط الفريق المطروحي، لمدة موسمين ونصف.

وتعد صفقة سيلا، رابع صفقات الرجاء، حيث تعاقد خلال الساعا السابقة، مع الثلاثي، كريم خميس، ووائل فراج، وعبد الحميد سامي.

وتضم قائمة الرجاء في الموسم الحالي، عمرو شعبان، وإبراهيم عيسي، ومحمد الموجي لحراسة المرمي، وسعيد أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد باستن، وأمير صابر، وهشام صلاح، وأحمد إسماعيل، وحمد علي، وإبراهيم جمال، ومحمود قرني، وبلال جمال، وعبد الرحمن بودي، وغريب ياسر، وأكثم سمير، وإبراهيم رخا، ورزق عبد الحليم، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وعزت جمال، ومحمود عبد العاطي، وإسلام جمارك، وعبد الرحمن السويسي .

ويحتل الرجاء المركز الخامس، بجدول الترتيب، برصيد 16 نقطة، بعدما حقق 4 إنتصارات، و4 تعادلات، وتلقى 3 هزائم.

