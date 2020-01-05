لاتسيو يهزم بريشيا.. والمخضرم باتزيني يقود فيرونا للانتصار على سبال

الأحد 5 يناير 2020

واصل لاتسيو الإيطالي سلسلة انتصاراته المتتالية في الدورى الايطالي والتي وصلت إلي الانتصار التاسع له، بتغلبه علي بريشيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي أرضية ملعب مارك ريجامونتي ضمن إطار الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي .



تقدم أصحاب الملعب عن طريق المهاجم الإيطالي المخضرم ماريو بالوتيلي في الدقيقة 18, وعادل ايموبيلي النتيجة لمصلحة لاتسيو بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

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واضاف ايموبيلي الهدف الثاني له وهدف الفوز لنسور العاصمة في الدقيقة 91 من زمن المباراة من تمريرة حاسمة قدمه له المهاجم الاكوادوري كالسيدو ، ليعلن بعدها حكم المباراة صافرة النهاية بفوز لاتسيو بهدفين مقابل هدف .

بهذا الفوز رفع رصيد لاتسيو الي 39نقطة ،بينما تجمد رصيد بريشيا عند14 نقطة بالمركز الثامن عشر.

في الساعة الرابعة عصرا، انتصر هيلاس فيرونا علي مضيفه سبال بهدفين مقابل لاشيء سجلهما المهاجم الإيطالي المخضرم باتزيني في الدقيقة 18من زمن الشوط الأول والبولندي الصغير ماريوش ستيمبينسكي في الدقيقة 85 من زمن الشوط الثاني، في المباراة التي أقيمت علي أرضية ملعب سان مازا ضمن إطار الجولة الثامنة عشر من منافسات الكالتشيو .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد هيلاس فيرونا عند 22نقطة احتل بها المركز التاسع ،بينما تجمد رصيد سبال عند النقطة 12 في المركز التاسع عشر.