شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الإتحاد الإنجليزي | تشيلسي إلى الدور الرابع على حساب نوتنجهام فورست والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 تأهل تشيلسي بسهولة للدور الرابع ( دور الـ 32) من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، بعد أن فاز على نوتنجهام فورست بثنائية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب ستامفورد بريدج، لحساب الدور الثالث.

تقدم تشيلسي مبكراً في الدقيقة السادسة بواسطة كالوم هودسون أودوي من صناعة زميله بيدرو. Advertisements وأضاف الإنجليزي روس باركلي الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 33. بهذه النتيجة، يتأهل البلوز رسمياً للدور الثالث في إنتظار القرعة، ويغادر توتنجهام فورست البطولة مبكراً. بدأ المدير الفني فرانك لامبارد المباراة بالتشكيل التالي: كاباييرو إيمرسون - كريستنسين - توموري - جيمس جورجينيو - كوفاسيتش - باركلي بيدرو - باتشواي - هودسون أودوي

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