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شكرا لقرائتكم خبر عن ارسنال يستهدف التعاقد مع حكيم زياش والان مع التفاصيل
الأحد 5 يناير 2020
أفادت صحيفة ميرور الانكليزية أن نادي أرسنال يرغب في التعاقد مع لاعب نادي أياكس الهولندي حكيم زياش، خلال فترة سوق الإنتقالات الشتوية الحالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن زياش على إستعداد للرحيل عن أياكس في الشهر الجاري، في حين يريد النادي الهولندي مبلغ 43 مليون باوند للموافقة على بيعه.
يذكر أن زياش صاحب الـ26 عامًا يلعب في أياكس منذ عام 2016 ويملك عقدًا مع النادي حتى عام 2022، وخاض مع أياكس 158 مباراة وسجل 48 هدفاً وصنع 82، ووصل معه الموسم الماضي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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