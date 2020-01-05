شكرا لقرائتكم خبر عن انزاغي يعلق على الفوز التاسع على التوالي مع لاتسيو والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 تحدث مدرب نادي ​لاتسيو​ ​سيموني إنزاغي​ بعد فوز فريقه على حساب بريشيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الجولة الـ18 من بطولة ​الدوري الايطالي​، وهو الإنتصار التاسع على التوالي لنسور العاصمة.

وقال إنزاغي في تصريحات نشرها موقع جيانلوكا دي مارزيو: "الشيء المهم بالنسبة لنا هو أننا نتطور يوما بعد يوم، من الطبيعي بعد كل هذه الإنتصارات وبعد تحقيقنا للقبين خلال ستّة أشهر أن يتحدث الناس عن أهداف أعظم بما فيها السكوديتو، علينا أن نفكر أولا بهدف التأهل إلى دوري أبطال أوروبا التي نفتقدها كثيرًا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انزاغي يعلق على الفوز التاسع على التوالي مع لاتسيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.