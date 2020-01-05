شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لمباراة ليفربول وإيفرتون في كأس الاتحاد والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 يلتقي فريق ليفربول مع نظيره إيفرتون، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتُقام مباراة ليفربول وإيفرتون على ملعب أنفيلد رود معقل الريدز. وجاء تشكيل ليفربول أمام ضيفه فريق إيفرتون كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: أدريان. خط الدفاع: جيمس ميلنر / جو جوميز / فيليبس / ويليامز. خط الوسط: جونز / أدم لالانا / شيريفيلا. خط الهجوم: إليوت / ديفوك أوريجي / مينامينو.

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