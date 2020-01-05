الدوري السعودي| غوميز الأسد الفرنسي Vs  حمدالله السفاح المغربي .. من الأفضل ؟

الأحد 5 يناير 2020

حمد الله وغوميز

قدم الثنائي الفرنسي غوميز مهاجم الهلال والمغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر مستويات خرافية خلال موسم 2019 الكروي على الصعيدين المحلي والقاري وكذلك العالمي.



ماذا قدم الثنائي الأفضل في الدوري السعودي خلال 2019 ؟

ويستعرض موقع الخليج 365 لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام الثنائي غوميز وحمد الله خلال عام 2019 المنصرم حيث حقق المهاجمين أرقاماً مميزة ساهمت بشكل كبير في تتويج الهلال بقلب دوري أبطال آسيا و حصد النصر للقب المحلي.

حمد لله مهاجم العالم في 2019

ووفقا لما ذكره موقع الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء، فقد تمكن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله نجم النصر من الفوز بلقب هداف العالم لعام 2019، كأكثر لاعبي العالم تسجيلا في المسابقات المحلية، برصيد 53 هدفا، متفوقا على أقارب ملاحقيه البولندي ليفاندوفيسكي هداف بايرن ميونيخ، والمكسيكي كارلوس فيلا لاعب لوس أنجلوس جالاكسي برصيد 38 هدفا.

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غوميز الأكثر تسجيلاً في البطولة القارية

وعلى الجانب الآخر أحرز الفرنسي غوميز نجم الهلال السعودي جائزة الأكثر تسجيلا للأهداف في بطولات قارية وعالمية خلال العام 2019 برصيد 13 هدفا، سجلهم في مشواره مع الزعيم بدوري أبطال آسيا ومونديال الأندية.

غوميز Vs حمد الله من الأفضل في الدوري حتى الآن؟

وبالحديث عن نسخة هذا الموسم من الدوري السعودي فالأرقام تشهد تنافسا كبيراً بين نجمي الهلال والنصر بعد مرور 13 جولة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان حيث تقدم النجم المغربي عبد الرازق حمدالله بفارق هدف وحيد عن الفرنسي غوميز، بعد مرور فالمغربي يملك في رصيده 10 أهداف، بينما الفرنسي سجل 9 أهداف لتبقى المنافسة مشتعلة بين الثنائي الأفضل في الدوري السعودي ويظل التساؤل مطروحاً من يكون الأفضل في العام الجديد ؟