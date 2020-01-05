الامارات | الأهلي المصري ينفي التفاوض مع السوري عمر السومة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري ينفي التفاوض مع السوري عمر السومة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير التعاقدات بالأهلي المصري أمير توفيق، أن النادي لم يدخل في مفاوضات حتى الآن مع السوري عمر السومة نجم فريق أهلي جدة السعودي لكرة القدم.
وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد:" لا يوجد مفاوضات حاليا مع عمر السومه أو ناديه".
وأضاف أن السومه لاعب جيد وصاحب قدرات رائعة واذا استقر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر علي التفاوض معه وإذا منحتنا لجنة التخطيط الضوء الأخضر سأبدأ علي الفور لكن حتي الأن ليس هناك أي شئ.
يأتي تصريح توفيق ردا على بعض تقارير صحفية اليوم الأحد مفادها أن السومه دخل حسابات الأهلي المصري للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية.
ويسعى الأهلي، الفائز بلقب الدوري المصري في المواسم الأربعة الأخيرة، لتدعيم خط هجومه في ظل تراجع مستوى محترفه المغربي وليد أزارو والمهاجم الدولي المصري مروان محسن.
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