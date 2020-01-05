شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل بهدف لكل فريق يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك وطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بنادي الزمالك مع مضيفه طنطا باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسة المرمى وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام وأحمد عيد في خط الدفاع ومحمد حسن ويوسف إبراهيم “أوباما” وكريم بامبو وإسلام جابر ومحمد أوناجم في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وبدأ الفريقين في وسط الملعب لاستكشاف مواطن القوة والضعف بعدها حاول الزمالك فرض سيطرته ويحصل الفريق على ركنية في الدقيقة الثالثة ناحية اليمين يرسلها أوناجم عرضية ويبعدها دفاع طنطا عن منطقة الخطورة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة .

ويفرض الزمالك سيطرته مبكرا بتمريرات في وسط الملعب ومحاولة جديدة لأوناجم ولكنها لم تشكل خطورة على مرمى طنطا ويرد طنطا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ومتابعة من أونش الذي يسدد الكرة على الطاير ولكنها تمر أعلى مرمى صبحي في الدقيقة السابعة .

ويواصل الزمالك ضغطه على طنطا ومن إحدى الكرات يخرج على فرج ليشتت الكرة بيده من خارج المنطقة ليحصل الفريق على ركلة حرة على حدود المنطقة ينفذها كريم بامبو لكنها تصطدم بالحائط البشري في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة .

وينحصر اللعب في وسط الملعب ويواصل لاعبو الفريق التحضير على أمل فتح ثغرة بدفاع طنطا ويحصل الفريق على ركنية من ناحية اليمين تمر عرضية ويشتتها دفاع طنطا في الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة .

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ويواصل الزمالك ضغطه على دفاع طنطا ويتوغل إسلام جابر بالكرة من الجانب الأيسر يرسلها عرضية أرضية لعمر السعيد على حدود المنطقة ليهيئ الكرة لنفسه ويطلق الكرة تسديدة قوية أرضية على يمين على فرج معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد في الدقيقة 20 من عمر المباراة .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة بوسط الملعب ويسقط أوباما بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي طنطا ويعود لاستئناف اللعب بعدها يحاول الزمالك الضغط من على الجانبين وعرضية من الناحية اليمنى لكنها تصل لعلي فرج .

ويرد طنطا بمحاولة عن طريق أونش أحد أخطر لاعبيه والذي يطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وينقذها صبحي لتخرج ركنية لطنطا في الدقيقة 24 من عمر المباراة .

ويواصل طنطا محاولاته والتحضير من وسط الملعب ويحصل الفريق على ركلة حرة على حدود المنطقة ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لعبدالله جمعة بعد الاشتراك في الكرة .

ويرسل طنطا عرضية من خارج منطقة الجزاء ويقابلها لاعب طنطا برأسية قوية وترتد وتنتهى بتسديدة وابعاد من دفاع الزمالك في الدقيقة 30 ويجري طنطا أولى تغييراته مبكرا للإصابة بنزول أحمد الشناوي بدلا من محمود كابونجا .

ويستمر ضغط أصحاب الأرض على أمل تعديل النتيجة لكن بدون خطورة على مرمى الزمالك ويرد الفريق بعرضية من بامبو ناحية اليسار واستلام من اسلام جابر ولكن ينقذها على فرج حارس طنطا في الدقيقة 37 من عمر المباراة .

ويستمر استحواذ لاعبي طنطا على منطقة الوسط وسط محاولات مستمرة لتعديل النتيجة ومن كرة مشتركة سقط محمد صبحي على الأرض وتلقى العلاج ليستأنف اللعب .

وتشهد الدقيقة 45 من عمر المباراة هدف التعادل لطنطا بعد كرة منظمة من أونش الذي مررها عرضية أرضية لوليد عادل الذي سددها في الشباك معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما .