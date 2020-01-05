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هل ينتقل مصطفى محمد إلى رينجرز الإسكتلندي؟ النادي يرد

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى نادي رينجرز الإسكتلندي ما أثير في تقارير صحفية مصرية وبريطانية عن اهتمامه بضم مهاجم الزمالك مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن طلب اللاعب الرحيل عن القلعة البيضاء للاحتراف في رينجرز واللعب تحت قيادة أسطورة ستيفين جيرارد.

وأشارت تلك التقارير إلى تقدم النادي الإسكتلندي بعرض يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني لاستعارة مصطفى محمد مع خيار الشراء مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت صحيفة «ديلي ريكورد» البريطانية نفي النادي اهتمامه أو تفاوضه مع هداف أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، مؤكدًا عدم صحة تلك التقارير.

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