اخبار الرياضه

عصام الحضري يعتذر عن حضور حفل الأفضل في أفريقيا

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يعتذر عن حضور حفل الأفضل في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه عصام الحضري، الحارس الأسطوري لمنتخب مصر، اعتذاره إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن عدم تمكنه من حضور حفل الأفضل في أفريقيا، الذي تستضيفه مصر يوم 7 يناير بمدينة الغردقة.

وكتب «الحضري» على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اتقدم باعتذاري للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والقائمين على اختيار النجوم المشاركة في حفل توزيع جوائز أحسن لاعب في أفريقيا لعام 2019 المقام بمصر ومباراة الأساطير عن عدم لحاقي بالحدث بعد اختيارهم لي بسبب فترات المعايشة التي أقضيها حاليا خارج مصر.. تمنياتي بالتوفيق».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عصام الحضري يعتذر عن حضور حفل الأفضل في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا