شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يعتذر عن حضور حفل الأفضل في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه عصام الحضري، الحارس الأسطوري لمنتخب مصر، اعتذاره إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن عدم تمكنه من حضور حفل الأفضل في أفريقيا، الذي تستضيفه مصر يوم 7 يناير بمدينة الغردقة.

وكتب «الحضري» على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اتقدم باعتذاري للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والقائمين على اختيار النجوم المشاركة في حفل توزيع جوائز أحسن لاعب في أفريقيا لعام 2019 المقام بمصر ومباراة الأساطير عن عدم لحاقي بالحدث بعد اختيارهم لي بسبب فترات المعايشة التي أقضيها حاليا خارج مصر.. تمنياتي بالتوفيق».