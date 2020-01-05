شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل المقاولون العرب مع مصر المقاصة «1-1» بالدوري الممتاز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مع ضيفه مصر المقاصة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم التونسي سيف الدين الجزيري لفريق المقاولون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لينتهي الشوط بتقدم الذئاب 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني كثف فريق المقاصة من هجماته أملا في تحقيق التعادل الذي تحقق في الدقيقة 60 عن طريق رأسية مصطفى شبيطة.

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وتوترت أجواء المباراة في الدقيقة 66 بعدما اتخذ الحكم قرارًا باحستاب خطأ لمصر المقاصة بعد عركلة مهاجمه المنفرد بالمرمى على حدود الـ18، وأنذر لاعب المقاولون فاروقا في الدقيقة 65.

وأثناء وقوف الحائط البشري للمقاولون قبل تنفيذ الركلة الحرة، قام الحكم بإخراج البطاقة الحمراء للاعب البوركيني، ما أثار جدل جميع من في الملعب، خاصة وأنه تراجع بعد اعتراضات كبيرة من الجهاز الفني للفريق الفيومي بقيادة أحمد حسام ميدو، واعترض لاعبي المقاولون على قرار الحكم ومساعده قبل أن يتدخل مدربهم عماد النحاس ويمنع لاعبيه من الاعتراض، لينتهي اللقاء يالتعادل 1-1.

بتلك النتيجة يستمر فريق المقاولون العرب في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، فيما رفع مصر المقاصة رصيده للنقطة 10 في المركز الـ16.