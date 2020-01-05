ارسنال يستهدف التعاقد مع حكيم زياش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

أفادت صحيفة ميرور الانكليزية أن نادي ​أرسنال​ يرغب في التعاقد مع لاعب نادي ​أياكس​ الهولندي ​حكيم زياش​، خلال فترة سوق الإنتقالات الشتوية الحالية.



وأشارت الصحيفة إلى أن زياش على إستعداد للرحيل عن أياكس في الشهر الجاري، في حين يريد النادي الهولندي مبلغ 43 مليون باوند للموافقة على بيعه.

يذكر أن زياش صاحب الـ26 عامًا يلعب في أياكس منذ عام 2016 ويملك عقدًا مع النادي حتى عام 2022، وخاض مع أياكس 158 مباراة وسجل 48 هدفاً وصنع 82، ووصل معه الموسم الماضي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.