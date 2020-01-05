شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيل الرسمي لفريق الزمالك أمام طنطا في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق أمام طنطا المقرر إقامتها في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة في الجولة ال١٢ ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

ويدخل نادي الزمالك المباراة بالتشكيل التالي : حراسة المرمي : محمد صبحي خط الدفاع : محمد عبد الغني -أحمد عيد -عبدالله جمعة خط الوسط : محمد حسن-يوسف أوباما-أوناجم-كريم بامبو-إسلام جاير خط الهجوم : عمر السعيد ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد ١٨ نقطة ، بينما يحتل طنطا المركز ال١٥ برصيد ١٠ نقاط .

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