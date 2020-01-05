شكرا لقرائتكم التعادل الإيجابى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك وطنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين الزمالك وطنطا، بالتعادل الإيجابيى بين الفريقان بنتيجة 1 / 1، فى المباراة المُقامة بينهما حاليًا على ستاد غزل المحلة، فى الجولة الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يديره تحكيميًا إبراهيم نور الدين.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن ويوسف أوباما وأمامهما كريم بامبو ومحمد أوناجم وإسلام جابر فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

بينما دخل طنطا المواجهة بتشكيل يضم كلاً من:"على فرج فى حراسة المرمى، محمد الشاذلى ومحمد العشرى وسليمان عبد ربه وإيهاب سمير فى خط الدفاع، حسام غالى ووليد عادل ومحمود كابونجا فى خط الوسط، أحمد الالفي وأحمد فهمي ومحمد ماجد أونش فى خط الهجوم".

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جاءت الدقائق الأولى بها تمركز دفاعى جيد للاعبى طنطا وسط محاولات للزمالك من أجل الاستحواذ إلا إن الخطورة الأولى جاءت لصالح أبناء السيد البدوى فى الدقيقة 7 من خلال عرضية عن طريق أحمد الألفى قابلها أونش بتصويبه أعلى من مرمى الزمالك ثم احتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة حرة لصالح الزمالك فى الدقيقة 8 على منطقة جزاء طنطا بعدما أمسك على فرج حارس طنطا الكرة من خارج الـ18 ليحصل على إنذار أصفر إلا إن تسديدة كريم بامبو لاعب الزمالك ردت من الحائط وواصل الفريق الأبيض محاولات على مرمى طنطا بهدف خطف هدف التقدم وسط اعتماد على العرضيات وتحركات إسلام جابر وأوناجم.

وفى الدقيقة 19، قام إسلام جابر بقطع الكرة والانطلاق فى الجبهة اليسرى ليمرر كرة رائعة على حدود منطقة الجزاء إلى عمر السعيد الذى قابلها بتصويبة فى شباك طنطا، وسط استفاقة هجومية لأبناء السيد البدوى بعد ذلك وفى الدقيقة 29 أشهر الحكم إنذار أصفر لعبد الله جمعة نتيجة عرقلة أونش على حدود منطقة الجزاء وحصل طنطا على ركلة حرة مُباشرة على الحدود الجانبية لمنطقة الجزاء ونفذت عرضية وقابلها هجوم طنطا برأسية من كابونجا وسط مطالبات للاعبى الأخير باحتساب ركلة جزاء بداعى لمس الكرة ليد مدافع الأبيض ولكن طالب إبراهيم نور الدين باستمرار اللعب.

وفى الدقيقة 33، أجرى أيمن المزين المدير الفنى لطنطا أول تغيير بنزول أحمد الشناوى بدلا من المُصاب كابونجا، وسط محاولات مستمرة من أبناء السيد البدوى لإدراك التعادل وتوقفت المباراة فى الدقيقة 41 لعلاج محمد صبحى حارس الزمالك ثم تم استئناف اللعب عقب علاجه ونجح وليد عادل فى خطف هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 لينتهى هذا الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بين الفريقان بنتيجة 1 / 1.