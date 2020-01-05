شكرا لقرائتكم عمر السعيد يعود إلى التهديف بعد صيام 165 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد عمر السعيد مهاجم الزمالك للتهديف مع فريقه أمام طنطا، بعد صيام دام 165 يوما، حيث كان آخر هدف سجله اللاعب فى مسابقة الدورى الممتاز، أمام الإسماعيلى فى المباراة التى جمعتهما يوم 24 يوليو 2019، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى بالموسم الماضى، وانتهى اللقاء بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3 / 1.

وسجل السعيد هدف تقدم الزمالك على طنطا فى الدقيقة 20 من عمر المباراة التي تجمعهما الآن على استاد غزل المحلة، فى اطار منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل طنطا كلاً من..

حراسة المرمى: على فرج.

خط الدفاع: محمد الشاذلى ومحمد العشرى وسليمان عبد ربه وإيهاب سمير.

خط الوسط: حسام غالى ووليد عادل ومحمود كابونجا.

خط الهجوم : أحمد الألفى وأحمد فهمى ومحمد ماجد أونش.

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بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :"محمد فتحي ، محمد حسام الشرخه، أحمد الشناوي ، أحمد قطاوي، ماريو بيرناردو ، تاديو لوانجا، عبدالرحمن الدح".

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن ويوسف أوباما وأمامهما كريم بامبو ومحمد أوناجم وإسلام جابر.

خط الهجوم: عمر السعيد.

واستبعد الجهاز الفني للفريق الأبيض محمد فتحي حارس المرمى الصاعد من قائمة مباراة اليوم، ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، حسام عبد المجيد، علاء يحيى، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي، إمام عاشور.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف فيما يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.