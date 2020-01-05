شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف تفاصيل فشل مفاوضات الإسماعيلى مع ديسابر رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى، فشل مفاوضات الدراويش مع الفرنسى ديسابر للعودة لقيادة الفريق الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وكشف المصدر أن الإسماعيلى دخل فى مفاوضات جادة مع ديسابر منذ 23 ديسمبر الماضى لإعادة الأمور لنصابها الطبيعى بعد تراجع النتائج بصورة كبيرة فى الدورى المحلى، ووضع المدرب الفرنسى شروطاً معينة تخص المشروع الرياضى للفريق وبعد سلسلة مناقشات بين النادى وديسابر وصل الطرفين لصيغة اتفاق فى هذا الجزء.

ويضيف المصدر أن طلبات ديسابر المادية والتعاقدية وصلت لضعف ميزانية الإسماعيلى، لكن رغبة النادى فى التعاقد مع المدرب الفرنسى دفعت مجلس إدارة الدراويش للموافقة على طلباته، والتى تضمنت الحصول على رقم هو الأول فى تاريخ الإسماعيلى إذا حقق بطولة أو مركز معين بمعنى إذ توج ديسابر بالبطولة العربية سوف يحصل على 150 ألف دولار، بينما لو حقق المركز الثانى عربياً سوف يتقاضى 100 ألف دولار، بينما يحصد 70 ألف دولار لو حصد الدراويش المركز الثالث، بالإضافة لحصوله على 30 ألف دولار حال التتويج بكأس مصر هذا الموسم.

وتابع المصدر الاسماعيلى وافق أيضاً على إعطاء ديسابر عقدة لمدة موسماً ونصف الموسم دون وجود شروط جزائية بين الطرفين لضمان استمرار المدرب الفرنسى أطول فترة ممكنة، وخلال أول أسبوع من التفاوض حصلت نقاشات بين الطرفين، ولكن فى النهاية رفض ديسابر عرض الإسماعيلى المادى رغم انجذابه الشديد للمشروع الرياضى للنادى.

وأوضح المصدر أن المفاوضات تجددت مرة أخرى بعد تفكير ديسابر فى العرض المادى للإسماعيلى بعد تعديله أكثر من مرة ولكن فى النهاية استقر المدرب الفرنسى على الحصول على قسط من الراحة ورفض ابداء موافقة نهائية على عرض الدراويش والتفكير فى العروض التى وصلته وأبرزها عرضاً لتدريب منتخب أفريقى حقق مركز مقتدم فى كأس الامم الأفريقية 2019 والتى أقيمت فى مصر بالاضافة لعرض عربى من نادى كبير وأخر تركى من نادى درجة ثانية ومثله عرض فرنسى من نادى درجة ثانية أيضاً .

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ودفعت النتائج الجيدة للمدرب الفرنسى مع الإسماعيلى فى الفترة الماضية إدارة الدراويش للتفكير بجدية فى التعاقد معه مرة أخرى وتحدثوا معه مؤخراً عبر وسطاء لكن ديسابر رفض الفكرة خوفاً من تكرار سيناريو التجربة الأولى وعدم تدعيم الفريق بصفقات مميزة لتتوقف المفاوضات مُبكراً قبل أن يتدخل وسطاء لإقناع الطرفين بفتح باب المفاوضات مجددا

ويبحث الدراويش عن مدير فنى أجنبى لخلافة الصربى ميودراج يسيتش الذى تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج بعد أن أمضى 93 يوماً فى قيادة الدراويش، حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف.

وقاد ديسابر فريق الإسماعيلى ليحقق مع "الدراويش" نتائج مميزة على مستوى الدورى، الأمر الذى جعل الأصفر ينافس على البطولة المحلية بجانب الأهلى، وحقق ديسابر نتائج مميزة مع الإسماعيلى، حيث قاد الأصفر فى 17 مباراة بمسابقة الدورى بجانب لقاء فى مسابقة كأس مصر، استطاع أن يحقق من خلالها الفوز فى 13 مناسبة مقابل أربع تعادلات وخسارة وحيدة كانت على يد الأهلى بنتيجة (2-0) فى مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع، طموح ديسابر مع الإسماعيلى بدأ يزداد ليطالب الإدارة بالقيام بصفقات من الفئة الأولى من أجل منافسة الأهلى على اللقب إلا أن طلبه لم يتحقق ليخوض بعدها تجربة أولى فى مسيرته التدريبية من خلال قيادة منتخب أوغندا.