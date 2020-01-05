شكرا لقرائتكم المقاصة يتعادل مع المقاولون لصالح الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل مصر المقاصة بنتيجة 1/1 مع المقاولون العرب خلال المباراة التي استضافها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فقي إطارات منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام ، حيث نجح الفريق الفيومى أن ينتزع نقطة ثمينة من ذئاب الجبل

كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم ذئاب الجبل بهدف نظيف سجله سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون في الدقيقة 47 والأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وفي بداية الشوط الثاني نجح مصطفى شبيطة لاعب المقاصة في إحراز هدف التعادل لفريقه خلال الدقيقة 60، ليقلب الطاولة على المقاولون خاصة بعد تعرض فاروقا نور الدين مدافع الذئاب للطرد في الربع ساعة الأولى.

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب للنقطة 26 في المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام، كما رفع مصر المقاصة رصيده إلى النقطة 10 في المركز الـ 16 ، ليحتفظ أبناء الفيوم للأهلي بصدارة الدوري برصيد 27 نقطة قبل مباراته مع إف سي مصر في الجولة 12.

وبدأ مصر المقاصة الشوط الثاني مكشراً عن أنيابه الهجومية في محاولة لتعديل النتيجة بعد تأخر أبناء الفيوم بهدف، إلا أنها هجماتهم تحطمت على دفاعات الذئاب.

وفي الدقيقة 53 أجرى الجهاز الفني للمقاصة أول تغييراته بنزول صلاح عاشور بدلاً من محمد مسعد، في محاولة لتدعيم الجانب الهجومي لأبناء الفيوم، في ظل هيمنة من المقاولون على ملعب المباراة.

أهدر شيميلس بيكلي صانع ألعاب مصر المقاصة، في الدقيقة 57 فرصة خطيرة بعدما انفرد بمحمود أبو السعود حارس المقاولون في متابعة لتسديدة من ركلة ثابتة لأبناء الفيوم إلا أنها سددها بغرابة شديدة بعيداً عن المرمى.

نجح مصطفى شبيطة لاعب وسط المقاصة في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 60 من عمر المباراة بعد رأسية قوية سكنت شباك محمود أبو السعود حارس المقاولون لتصبح النتيجة 1/1.

وفي الدقيقة 65 أشهر حكم المباراة، الكارت الأحمر، لـ فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب بعد تدخل عنيف مع شيميلس بيكلي صانع ألعاب المقاصة على حدود منطقة جزاء ذئاب الجبل، حيث توقف اللعب عدة دقائق بسبب اعتراضات اللاعبين على الحكم، واحتسب الحكم ركلة ثابتة لأبناء الفيوم سددها صلاح عاشور لاعب المقاصة بعيداً عن المرمى.

دفع عماد النحاس مدرب المقاولون في الدقيقة 70 بفادي نجاح بدلاً من لويس إدوارد لتدعيم الدفاعات بعد طرد نور الدين، وكاد المقاولون أن يسجل ثاني أهدافه في الدقيقة 74 بتسديدة قوية خرجت قريبة من المرمى، وأجرى المقاصة ثاني تبديلاته بنزول باولون فوافي على حساب شيميلس بيكلي.

وفي الدقيقة 81 أجرى عماد النحاس ثاني تبديلاته بنزول محمد سالم هداف الفريق بدلاً من سيف الدين الجزيري صاحب هدف المقاولون، لزيادة فاعلية الجانب الهجومي بعد تراجع ذئاب الجبل للدفاع أمام المقاصة نتيجة للنقص العددي.

في المقابل دفع الجهاز الفني للمقاصة بصلاح أمين في الدقيقة 85 على حساب عمرو مرعي، للاستفادة من خبرات أمين في الدقائق الأخيرة واللعب على النقص العددي للمقاولون.

وأجرى النحاس أخر تغييراته بنزول محمد سوستة على حساب إبراهيم صلاح في الدقيقة 90 والأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن يحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل من الضائع، مرت بسلام على مرمى المقاولون العرب بعد أكثر من فرصة خطيرة لأبناء الفيوم، لتنتهي المباراة في الدقيقة 95 بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

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الشوط الأول

كان المقاولون العرب قد بدأ اللقاء بضغط هجومي مستغلاً عامل الأرض، وانحصر اللعب في وسط الملعب في العشر دقائق الأولى، وأهدر عمرو مرعي مهاجم مصر المقاصة الفرصة الأولى في المباراة للفريق الفيومي بعدما سدد كرة قريبة من المرمى تصدى لها محمود ابو السعود حارس المقاولون في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 13 كشر المقاولون العرب عن أنيابه الهجومية بأول فرصة خطيرة بعدما حصل على ركلة ركنية نفذها حسن الشامي، لتصل إلى فاروقا نور الدين لاعب ذئاب الجبل الذي راوغ دفاع المقاصة ليسدد الكرة بجوار القائم الأيسر للمقاصة.

وحضر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، مباراة المقاولون العرب مع مصر المقاصة وتواجد البدري بصحبة طارق مصطفى المدرب العام وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى من أجل متابعة اللاعبين عن قرب خاصة وأن المنتخب مقبل على مرحلة مهمة تشهد تصفيات كأس العالم 2022 والتى تنطلق فى مارس المقبل.

انتفض هجوم المقاصة في الدقيقة 27 ليسدد ميدو جابر صانع ألعاب الفريق الفيومي تسديدة قوية من ركلة ثابتة جاءت فوق عارضة محمود أبو السعود حارس المقاولون، وفي الدقيقة التالية تصدى أبو السعود لتسديدة قوية من ميدو جابر أيضاً.

واستطاع عاصم سعيد مدافع مصر المقاصة أن يتدخل في الوقت المناسب لإبعاد كرة خطيرة في الدقيقة 30 كاد أن ينفرد بها مهاجم المقاولون بالمرمى.

وفي الدقيقة 39 سدد شيميلس بيكلي صانع ألعاب المقاصة كرة قوية من ركلة ثابتة لأبناء الفيوم كانت قريبة من منطقة الجزاء، إلا أنها اعتلت عارضة مرمى أبو السعود حارس المقاولون العرب.

حصل مصطفى شبيطة لاعب وسط المقاصة على الكارت الأصفر في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول بعد تدخل قوي على محمد مجلي لاعب المقاولون، في كرة مشتركة قريبة من منطقة جزاء ذئاب الجبل.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل ضائع لينتهي الشوط الأول والذي ساده الحذر بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 47 سجل سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب أول أهداف المباراة بعد تسديدة قوية عانقت الشباك، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول معلناً تقدم المقاولون بهدف نظيف.

وبدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من:

محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد طلعت، حسن الشامي، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيري.

في بدأ المقاصة اللقاء بتشكيل مكون من:

محمود حمدي، أحمد مودي، عاصم سعيد، عصام صبحي، أحمد محسن، مصطفى شبيطة، ميدو جابر، محمد مسعد، شيميلس بيكلي، عمرو مرعي، محمد كناريا.