شكرا لقرائتكم مفاجأة.. محمد صلاح يغيب عن حفل أفضل لاعب فى إفريقيا بالغردقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى قد يغيب عن حضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، المقرر إقامته فى الغردقة الذى سيقام بالباتروس بسهل حشيش فى الغردقة يوم 7 يناير المقبل.

وكشفت مصادر مسئولة من داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن هناك اتصالات مكثفة تلقاها اللاعب فى الساعات الأخيرة لإقناعة بالحضور خاصة فى ظل اعتماد المنظمين والقائمين على الحفل لظهور النجم المصرى وهو الأمر الذى رفضه محمد صلاح حتى الآن، وتحفظ المصدر على ذكر أسباب رفض محمد صلاح الحضور للحفل المقام فى مصر لأول مرة

وتستعد مدينة "الغردقة" لإستضافة النسخة الـ 28 من حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، والمحدد له السابع من يناير الجارى والذى سيشهد الاعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، ويتنافس عليها نجوم الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج"، وهم المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول، وزميله ساديو مانى، والجزائرى رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

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وكان قد وصل للغردقة نجم أفريقيا وبرشلونة السابق الكاميرونی صامويل ايتو وقد اعلن نجم منتخب الكاميرون المعتزل عن سعادته لزيارۃ الغردقۃ، واعتزازه بتقديم حفل الافضل فی أفريقيا من الغردقۃ.

وتعد كوت ديفوار أكثر دول القارة السمراء تتويجا بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا منذ عام 1992، وذلك بـ 6 ألقاب وفقاً للموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، بعدما توج بها يايا توريه "4 مرات"، وديدييه دروجبا "مرتين"، تتبعها نيجيريا بخمسة ألقاب، منها إثنين لكانو وواحدة لكل من إيمانويل أمونيكى ورشيدى ياكينى وفيكتور إيكبيبا، كذلك الكاميرون حيث كانت الجائزة من نصيب صامويل إيتو فى أربع مناسبات، بينما توج بها باتريك مبوما "مرة واحدة".

وعلى هامش تواجدهم فى مصر أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، عن قيام عدد من أساطير القارة السمراء بزيارة جامعة القاهرة غداً الاثنين، وذلك قبل حضورهم حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" .

حيث يقام غداً الاثنين مباراة استعراضية تحت سفح الاهرامات تجمع بين العديد من أساطير كرة القدم، وكتب "الكاف" عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "هل تخيلت أن ترى أحد الأساطير يمشى معك فى الجامعة؟ أساطير الكُرةِ الأفريقية؛ دروجبا وتوريه بجانب الثنائى الفرنسى دجوركاييف ولورا جورجس، سيكونون حاضرين فى جامعة القاهرة ليجيبوا عن أسئلتكم قبل يوم من حفل جوائز الكاف".