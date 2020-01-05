شكرا لقرائتكم المدير التنفيذى للجبلاية: الأهلى سدد جميع المستحقات لإنهاء قيد كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن الأهلي قام بإنهاء جميع المديونيات الخاصة به لصالح الجبلاية اليوم، الأحد، وتم قيد محمود كهربا فى صفوف الفريق رسميا، إلى جانب أحقية الأهلي فى قيد اللاعب الجديد المتبقي له فى انتقالات يناير بعد سداد المديونيات.

أنهى النادى الأهلى إجراءات قيد محمود كهربا فى صفوف القلعة الحمراء رسمياً بعد سداد المتأخرات.

وتواجد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادي الأهلي فى مقر اتحاد الكرة، منذ قليل، لإنهاء إجراءات قيد كهربا بعدما تمسك مسئولو اتحاد الكرة بالحصول على المستحقات المتأخرة لدى النادى الأهلى قبل قيد محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى فى القائمة، وذلك قبل مباراة إف سى مصر فى الجولة الـ12 بالدورى على استاد القاهرة.

تابع العطار لـ "الخليج 365" الأهلي سدد كافة المستحقات لإنهاء قيد كهربا ، مؤكداً أن القلعة الحمراء أنهت جميع الديون الخاصة به لدي الاتحاد.

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7 أشهر كاملة استغرقها غياب محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأهلى الجديد عن الدورى المصري، قبل أن يعود بثوب جديد ولون مختلف إلى الإيجيبشن ليج، حيث ودع كهربا الدورى العام بقميص نادى الزمالك مسجلاً آخر ظهور مع الفريق الأبيض قبل 216 يوم من الآن، وكانت مباراة الزمالك وحرس الحدود آخر مشاركاته فى البطولة المحلية.

فايلر المدير الفنى للأهلى قام بضم اللاعب إلى قائمة الفريق التى تستعد لخوض مباراة إف سى مصر، والتى تقام فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام، ليكسر كهربا فترة الغياب عن البطولة المحلية.

كان كهربا توجه إلى فرنسا بعد الإجازة التى حصل عليها لاعبو الزمالك عقب مباراة حرس الحدود بالدورى الموسم الماضى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1/1 فى 3 يونيو الماضي، ثم عاد إلى القاهرة بعد استئناف تدريبات الفريق الأبيض، ولكنه توجه لقضاء إجازة أخرى فى الساحل الشمالى رغم استئناف تدريبات الفريق.