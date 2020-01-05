شكرا لقرائتكم إصابة توامبا تغيبه عن التعاون 6 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف نادي التعاون أن مهاجمه لياندر تاوامبا سيغيب لفترة قد تصل إلى شهر ونصف بعد إصابته بكسر في القدم خلال الخسارة أمام النصر في مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة في السعودية يوم السبت.

وأصيب تاوامبا (30 عاما) في مباراة السوبر التي خسرها التعاون بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1. وافتتح المهاجم الكاميروني التسجيل قبل أن يغادر الملعب في الشوط الأول.

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وأوضح التعاون في بيان: أظهرت الفحوص الطبية وجود كسر في أعلى عظمة الشظية وتمزق في أربطة الكاحل ويحتاج لفترة علاج تمتد من أربع إلى ستة أسابيع.

وسجل تاوامبا هدفا من ضربة رأس في الدقيقة 18 ثم خرج اضطراريا بعد إصابته في الدقيقة 25 بعد تدخل قوي من عبد الله مادو مدافع النصر ونشر النادي فيديو له وهو يستخدم عكازين للمشي.

ويشكل غياب تاوامبا ضربة قوية للتعاون، صاحب المركز السابع بفارق سبع نقاط خلف النصر المتصدر، إذ ساعد الفريق في التتويج بكأس الملك بتسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل أمام الاتحاد بجانب احتلال المركز الثالث بالدوري الموسم الماضي بتسجيل 21 هدفا.