شكرا لقرائتكم أهلي جدة يتعاقد مع صانع الألعاب الألماني مارين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أهلي جدة رسمياً يوم الأحد عن تعاقده مع صانع اللعب الألماني، ماركو مارين، قادما من فريق ريد ستار الصربي في أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر النادي الأهلي في بيان له يوم الأحد: أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع اللعب الألماني ماركو مارين (30 عاما)، قادما من فريق ريد ستار الصربي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، وسيتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة.

وخاض مارين 27 مباراة رفقة فريق ريد ستار هذا الموسم، بواقع 2336 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف، فيما نجح في صناعة 11 هدفا، وسبق له أن مثل كلاً من تشيلسي الإنجليزي، وفيردر بريمن الألماني، أولمبياكوس اليوناني، فيورنتينا الإيطالي، أندرلخت البلجيكي، طرابزون التركي، إشبيلية الإسباني.