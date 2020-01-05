تغييرات في تشكيل كلوب الأساسي أمام إيفرتون في الكأس.. تعرف على موقف صلاح

كتب: ضياء السقا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به نظيره إيفرتون، في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث من منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأجرى كلوب عدة تغييرات بالتشكيل لإراحة بعض اللاعبين، على رأسهم محمد صلاح، الذي لم يتواجد في قائمة الفريق.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمي: أدريان

خط الدفاع: ميلنر – فيليبس – جوميز – ويليمز

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خط الوسط: لالانا– تشيرفيلا– مينامينو

خط الهجوم: أوريجي – هيرفي إليوت– جونس

فيما يتواجد ماني وهنديرسون وشامبرين على مقاعد البدلاء، بجانب عدد من العناصر الشبابة، فيما خرج صلاح وفيرمينيو وأرنولد وروبتسون وويجنالدوم وكيتا من القائمة.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه الصعب على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 58 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف، علما بأن الريدز لديهم مباراة مؤجلة.