دقيقة بدقيقة || تابع الآن نتيجة مباراة الأهلي وإف سي مصر لحظة بلحظة

نقدم لكم نتيجة مباراة الأهلي وإف سي مصر Alahly Now On Sport الدوري المصري الممتاز لحظة بلحظة عبر موقع عرب فور نيوز arb4host، حيث يلتقي النادي الأهلي وإف سي مصر اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري المصري، ويسعى النادي الأهلي لمواصلة الانتصارات مع المدرب القدير رينيه فايلر، حيث تمكن النادي الأهلي من الفوز في جميع المباريات عدا مباراة النجم الساحلي التونسي في تونس.

موعد مباراة الأهلي اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وإف سي مصر اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة على قنوات أون سبورت On Sport، وقناة تايم سبورت Time Sport، ويتولى مهمة التعليق على اللقاء محمد الكواليني ومؤمن حسن، وذلك على ملعب استاد السلام في مباراة متوسطة بمثابة تحدٍ جديد للمدرب رينيه فايلر.

تشكيلة الأهلي في مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي

استقر رينيه فايلر على تشكيل الأهلي لمواجهة نادي مصر وجاء كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي.

خط الدفاع: هاني – ربيعة – أيمن اشرف – معلول.

خط الوسط: إليو ديانج – أفشة – السولية.

الهجوم: وليد سليمان – أزارو – الشحات.

ويعاني فايلر من عدد كبير من الغيابات لعل أبرزها غياب جونيور أجايي، سعد سمير، حمدي فتحي ورمضان صبحي.

نتيجة مباراة الأهلي Alahly Sc اليوم لحظة بلحظة

تابع نتيجة مباراة الأهلي وإف سي مصر اليوم لحظة بلحظة عبر موقع عرب فور هوست، في مباراة من أجل النقاط الثلاثة بين الأهلي ونادي مصر اليوم في الدوري المصري الممتاز.