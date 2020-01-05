شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة طنطا.. ماذا فعل الزمالك فى آخر مواجهة باستاد غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك، بقيادة مديره الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون، مواجهة مهمة فى الخامسة مساء اليوم أمام طنطا فى الجولة الـ 12 بالدورى الممتاز العام على ملعب استاد غزل المحلة. والتقى الزمالك مع طنطا فى آخر مواجهة خاضها على إستاد غزل المحلة فى 13 أكتوبر عام 2017 بالدور الأول لمسابقة الدوى الممتاز وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 /1 .

سجل أهداف الزمالك فى هذا اللقاء صلاح عاشور قبل أن يتعادل محمد جابر للفريق الطنطاوى.

ويسعى الفريق الأبيض فى هذا اللقاء لمواصلة انتصاراته بالدورى محليا بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد، والتى جمعتهما مساء الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز من أجل مواصلة مشوار تعويض النقاط التى خسرها الفترة الماضية .

ويطمح فريق طنطا فى تحقيق مفاجأة على أرض المحلة لتصحيح أوضاعه فى جدول ترتيب الدورى الممتاز خاصة أنه يتواجد مع فرق القاع .

ويخوض فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، لقاء الليلة بتحدى قوى نتيجة إراحة العديد من العناصر الأساسية للفريق مثل محمود علاء والونش ومحمد عبد الشافى وأبو جبل بخلاف غياب الثنائى طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى، للإيقاف، حيث طُرد حامد فى مباراة أسوان الأخيرة بينما حصل ساسى على الإنذار الثالث خلال المباراة نفسها، ويتجه الفرنسى كارتيرون إلى تواجد أيضًا يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق، فى مركز الوسط، بجوار محمد حسن، حتى يعوضا الثنائى غياب طارق حامد وفرجانى ساسى.

ومن المتوقع أن يدفع الفرنسى كارتيرون بتشكيل مكون من:

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محمد عواد فى حراسة المرمى.

أحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع.

محمد حسن وأوباما وأمامهما أحمد زيزو وأشرف بن شرقى وإسلام جابر فى خط الوسط.

عمر السعيد فى خط الهجوم.

أخر مواجهة جمعت كلا الفريقين