شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كيف تسبب التعاون السعودى فى استبعاد حارس طنطا من مواجهة الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب نادى التعاون السعودى فى استبعاد إسلام طارق حارس مرمى الفريق الكروي الأول لنادى طنطا من قائمة مواجهة الزمالك، فى المباراة التي ستجمعهما فى الخامسة مساء اليوم باستاد غزل المحلة، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت قائمة طنطا لمباراة الزمالك كلاً من: محمد فتحى ، على فرج ، محمد العشرى ، حسام غالى ، سليمان عبدربه ، أحمد قطاوى ، محمد الشاذلى ، محمد حسام ، عبدالرحمن الدح ، أحمد فهمى ، وليد عادل ، محمود كابونجا ، محمد أونش ، إيهاب سمير ، أحمد الشناوى ، أحمد الألفى ، ماريو بيرنارد ، تاديوا لوانجا.

وكشف "سوبر كورة" سر استبعاد إسلام طارق الحارس الأول من مواجهة الفارس الأبيض، حيث يعود الأمر لنادى التعاون السعودى.. لمعرفة السبب اضغط هنا

وأعلن أيمن المزين، المدير الفني لفريق طنطا، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراته أمام الزمالك، وجاء التشكيل كالتالى..

حراسة المرمى: على فرج.

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خط الدفاع: محمد الشاذلى ومحمد العشرى وسليمان عبد ربه وإيهاب سمير.

خط الوسط: حسام غالى ووليد عادل ومحمود كابونجا.

خط الهجوم : أحمد الألفى وأحمد فهمى ومحمد ماجد أونش.

بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :"محمد فتحي ، محمد حسام الشرخه، أحمد الشناوي ، أحمد قطاوي ، ماريو بيرناردو ، تاديو لوانجا، عبدالرحمن الدح".

ويسعى الزمالك خلال المباراة لمواصلة انتصاراته فى الدورى الممتاز فى لقاءه أمام طنطا اليوم، وذلك بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد، والتى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز فيما يسعى طنطا لتحقيق نتيجة إيجابية بعد سلسلة النتائج السلبية التى حققها فى بداية الموسم الجارى، حيث لم يحقق الفوز سوى فى مباراة واحدة أمام وادى دجلة، فيما هُزم فى مباراته الأخيرة أمام نادى مصر بهدفين مقابل هدف ويبحث الفريق الطنطاوى خلال الفترة الحالية لدعم صفوفه بعدد من اللاعبين فى انتقالات الشتاء.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف فيما يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.