شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. 3 أهداف حصاد آخر مواجهة بين الزمالك وطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الخامسة مساء اليوم فريق الزمالك مع طنطا فى إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدورى ، فى المباراة التى تقام باستاد غزل المحلة، وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين يوم 4 فبراير 2018 فى الأسبوع الثانى والعشرين من المسابقة المحلية.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، أحرز أهداف الفريق الأبيض عماد فتحى ونانا بوكو، بينما سجل هدف طنطا سيف الدين الجزيرى.

الزمالك يخوض مباراة طنطا محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالها فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكهم 7، فيما يحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالها الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفا

Advertisements

ويواجه الزمالك تحدى أمام أسوان نتيجة إراحة العديد من العناصر بناء على رؤية الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مثل محمود علاء والونش ومحمد عبد الشافى وأبو جبل بخلاف غياب الثنائى طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى، للإيقاف، حيث طُرد حامد فى مباراة أسوان الأخيرة بينما حصل ساسى على الإنذار الثالث خلال المباراة نفسها.

فى المقابل، حرص أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، على تحفيز لاعبيه لتقديم مباراة جيدة أمام الزمالك، حيث حرص المدير الفنى على دخول اللاعبين معسكر مغلق مبكرًا لزيادة التركيز، كما عمل المزين على دراسة مباريات الأبيض الأخيرة مع اللاعبين بالفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف، التى من الممكن أن يستغلها خلال اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعدما هُزم فى مباراته أمام نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الماضية.