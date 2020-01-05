شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة استاد القاهرة .. 7 أرقام لـ "الأهلى و إف سى مصر " فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة بين فريقا الأهلى و إف سى مصر و المحدد لها السابعة و النصف مساء اليوم الأحد على ملعب إستاد القاهرة الدولى فى إطار الجولة الـ 12 بالدورى العام الممتاز .

و يسعى الأهلى فى هذه المواجهة بقيادة مديره الفنى السويسرى رينيه فايلر إلى مواصلة مشوار التربع على عرش القمة ، بينما يطمح فريق نادى مصر إلى تصحيح اوضاعه فى جدول الترتيب وسط الطموح بتحقيق مفاجأة الفوز على الأحمر مثلما فعلها مع الزمالك من قبل .

ويتبقى للفريق الأحمر مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا ، فيما حقق فريق أف سى مصر الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا ، ورغم فارق الترتيب في جدول الدوري ورغم فارق الخبرات والإمكانيات الفنية والتاريخ بين الفريقين والتي تصب في مصلحة الاهلي بالطبع إلا أن المارد الأحمر يرى أن مواجهة الليلة ستكون صعبة للغاية لأنها أمام فريق يلعب بدون ضغوط .

ويعول فايلر في مواجهة الليلة على جهود نجوم الفريق في مقدمتهم ، على معلول ووليد سليمان وجونيور أجاي وأحمد فتحي وعمرو السولية ومحمود متولي ، وتحدث فايلر مع لاعبيه عن أهمية مواجهة إف سي مصر رغم فارق الإمكانيات بين الفريقين مؤكداً لهم على ضرورة التركيز والاجتهاد منذ البداية بهدف تسجيل هدف مُبكر والقضاء على طموحات المنافس ،وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق على صعوبة مواجهة الليلة، معلقاً "نحترم فريق إف سى مصر وجهازه الفنى الذى يقدم مباريات قوية هذا الموسم، وأوضح أن المنافس قدم مباراة جيدة جدًا مؤخرًا أمام طنطا، وفاز بهدفين مقابل هدف وحيد ولديه عناصر مميزة، ومن ثم سنتعامل مع المباراة بكل جدية، وقال عبد الحفيظ: "نحترم جميع المنافسين، ولدينا هدف واحد ومحدد، وهو مواصلة الانتصارات المحلية؛ من أجل الحفاظ على صدارة الدورى، مشيرا إلى أن الفريق جاهز لمباراة نادى إف سى مصر، ولديه رغبة قوية فى تحقيق الفوز، الذى سيكون دافعا قويا قبل السفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم.



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ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الأهلى و أف سى مصر " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :